Роналдо назвал Гравесена самым слабым партнером в карьере: «Он был просто смешон. Хороший человек, но очень плохо играл в футбол»
Роналдо вспомнил самых слабых партнеров в своей карьере.
Худшим футболистом среди тех, с кем он играл, экс-форвард «Реала» назвал Томаса Гравесена.
«Один парень в «Реале» был просто смешон. Гравесен. Полузащитник из Дании.
Он очень классный парень, хороший человек. Недавно он выиграл турнир по покеру с призовым фондом около 50 млн долларов или вроде того.
Но в футбол он играл очень плохо. Он сильно лупил соперников», – отметил Роналдо в интервью Ромарио.
Говоря о наименее техничном футболисте, с которым доводилось играть в сборной, Феномен вспомнил Амарала.
«Он плохо работал с мячом, не так ли? Но он носился по полю, все перехватывал. Он возвращал команде мяч 10 раз и 9 раз его терял», – сказал бразилец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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