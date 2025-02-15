Роналдо назвал Гравесена самым слабым партнером в карьере: «Он был просто смешон. Хороший человек, но очень плохо играл в футбол»

Роналдо вспомнил самых слабых партнеров в своей карьере.

Худшим футболистом среди тех, с кем он играл, экс-форвард «Реала » назвал Томаса Гравесена .

«Один парень в «Реале» был просто смешон. Гравесен. Полузащитник из Дании.

Он очень классный парень, хороший человек. Недавно он выиграл турнир по покеру с призовым фондом около 50 млн долларов или вроде того.

Но в футбол он играл очень плохо. Он сильно лупил соперников», – отметил Роналдо в интервью Ромарио .

Говоря о наименее техничном футболисте, с которым доводилось играть в сборной, Феномен вспомнил Амарала .

«Он плохо работал с мячом, не так ли? Но он носился по полю, все перехватывал. Он возвращал команде мяч 10 раз и 9 раз его терял», – сказал бразилец.