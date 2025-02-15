Араухо частично тренировался в общей группе «Барсы» после травмы. Участие защитника в матче с «Райо» под вопросом

Рональд Араухо близок к восстановлению от травмы.

Напомним, защитник «Барселоны» получил повреждение голеностопа во время игры с «Севильей» (4:1) после подката Сауля Ньигеса.

Сегодняшнюю тренировку уругваец начинал отдельно от партнеров, но позже присоединился к команде. Его участие в игре с «Райо Вальекано », которая состоится 17 февраля, пока находится под вопросом.

Клуб не планирует рисковать здоровьем игрока – но это не значит, что он не попадет в состав.