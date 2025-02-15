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Араухо частично тренировался в общей группе «Барсы» после травмы. Участие защитника в матче с «Райо» под вопросом

Рональд Араухо близок к восстановлению от травмы.

Напомним, защитник «Барселоны» получил повреждение голеностопа во время игры с «Севильей» (4:1) после подката Сауля Ньигеса. 

Сегодняшнюю тренировку уругваец начинал отдельно от партнеров, но позже присоединился к команде. Его участие в игре с «Райо Вальекано», которая состоится 17 февраля, пока находится под вопросом. 

Клуб не планирует рисковать здоровьем игрока – но это не значит, что он не попадет в состав. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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logoЛа Лига
logoБарселона
logoРональд Араухо
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