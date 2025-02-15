Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Катены в матче «Реала» и «Осасуны»: «Такие пенальти никогда не назначают. Это опорная рука»

Экс-арбитр оценил решение не назначать пенальти в пользу «Реала».

«Осасуна» и «Реал» сыграли вничью в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

На второй минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор пытался обвести Алехандро Катену на углу вратарской, после чего мяч коснулся руки защитника, на которую опирался футболист. Арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро не стал назначать пенальти .

«Такие пенальти никогда не назначают. Это рука, которая лежит на земле, опорная рука. Он не забрал у него мяч», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль .

ТВ «Реала»: «В День святого Негрейры Мунуэра отдает дань уважения своему покровителю. «Осасуна» уже могла остаться вдевятером и получить три пенальти в свои ворота»