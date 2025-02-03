Киффи не назначил пенальти в ворота «Милана» за удар Павловича по ноге Тюрама в штрафной. Ди Канио сказал: «О чем мы говорим? Это нарушение»

Арбитр не назначил пенальти в ворота «Милана» в матче с «Интером».

Команды сыграли вничью 1:1 в миланском дерби в 23-м туре Серии А.

На 74-й минуте защитник «Милана» Страхиня Павлович преследовал форварда «Интера » Маркуса Тюрама и в штрафной площади задел ногу соперника.

Однако главный арбитр матча Даниэле Киффи решил не назначать пенальти в этом эпизоде.

«О чем мы говорим? Он сбил Тюрама с ног, нанес ему удар по ноге. Это нарушение», – сказал бывший футболист «Милана » Паоло Ди Канио .

Изображение: кадр из трансляции Sky Sport