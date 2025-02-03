Киффи не назначил пенальти в ворота «Милана» за удар Павловича по ноге Тюрама в штрафной. Ди Канио сказал: «О чем мы говорим? Это нарушение»
Арбитр не назначил пенальти в ворота «Милана» в матче с «Интером».
Команды сыграли вничью 1:1 в миланском дерби в 23-м туре Серии А.
На 74-й минуте защитник «Милана» Страхиня Павлович преследовал форварда «Интера» Маркуса Тюрама и в штрафной площади задел ногу соперника.
Однако главный арбитр матча Даниэле Киффи решил не назначать пенальти в этом эпизоде.
«О чем мы говорим? Он сбил Тюрама с ног, нанес ему удар по ноге. Это нарушение», – сказал бывший футболист «Милана» Паоло Ди Канио.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sport
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fcinter1908.it
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