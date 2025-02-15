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Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мы не проводили матчей и не проиграли? Неделя была славной!»

Эндж Постекоглу пошутил насчет отсутствия матчей у «Тоттенхэма» посреди недели.

- Пожалуй, это была одна из ваших лучших недель в сезоне, поскольку у вас был шанс… [перевести дух]

– Поскольку мы не проводили матчей? И мы не проиграли? Да, можно сказать, что неделя была славной! – сказал тренер «Тоттенхэма».

В воскресенье «шпоры» сыграют дома с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. После 24 туров лондонцы занимают в таблице 14-е место. 

На прошлой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии и 1/2 финала Кубка английской лиги, проиграв «Астон Вилле» (1:2) и «Ливерпулю» (0:4, первый матч – 1:0) соответственно.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoЭндж Постекоглу
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