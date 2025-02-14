Постекоглу про Аморима: «В альтернативной вселенной живут те, кто считает, что можно все быстро изменить. Если «МЮ» даст Рубену еще два года, то они увидят прогресс»

Эндж Постекоглу поддержал Рубена Аморима.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 25-го тура АПЛ. Игра пройдет 16 февраля.

«Я уважаю всех тренеров, потому что понимаю, насколько это тяжело.

Если бы спросили Рубена, то он бы сказал, что делает то, для чего его наняли. Уверен в этом. Они взяли его, определили его стиль, какой футбол он ставит, как относится к делу. Ты не делаешь такие назначения, потому что вам нравится чей-то внешний вид. Вы делаете много работы и берете тренера для определенной цели.

Те, кто считает, что все может существенно измениться за короткий промежуток времени, они живут в альтернативной вселенной, не основанной на реальности.

Если «Манчестер Юнайтед » даст Амориму еще два года, то они увидят прогресс. Вот столько времени это занимает.

Если кто-то может показать того, кто сделал это быстрее и без значительных вложений, скажите мне, и я последую этому примеру», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Эндж Постекоглу .