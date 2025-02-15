Каррагер о голе Митомы «Челси»: «Вау, какая техника! Это похоже на Месси. Один из лучших голов сезона»

Джейми Каррагер восхищен голом Каору Митомы в матче с «Челси» (3:0).

Хавбек «Брайтона» открыл счет в игре 25-го тура АПЛ на 27-й минуте, приняв длинный заброс от вратаря Барта Вербрюггена и обыграв защитника «синих» Трево Чалобу.

«Не могу поверить, какая техника! Вау, посмотрите на это… Это похоже на Месси. Один из лучших голов этого сезона.

Я говорил перед матчем, что жду с нетерпением, чтобы увидеть Митому и Палмера. Они своего рода ностальгия по прошлому – команды сейчас настолько организованы, [что редко увидишь чудо]», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».