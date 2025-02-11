«Реал» уберет отступные в новом контракте Асенсио. Сейчас клаусула защитника – 50 млн евро
«Реал» не станет включать клаусулу в контракт Рауля Асенсио.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в новом соглашении 21-летнего защитника с мадридским клубом не будет пункта о выкупе, который сейчас составляет 50 млн евро.
«Реал» хочет завершить продление контракта с Асенсио в ближайшее время.
В текущем сезоне Ла Лиги Рауль провел 11 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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