«Реал» уберет отступные в новом контракте Асенсио. Сейчас клаусула защитника – 50 млн евро

«Реал» не станет включать клаусулу в контракт Рауля Асенсио.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в новом соглашении 21-летнего защитника с мадридским клубом не будет пункта о выкупе, который сейчас составляет 50 млн евро.

«Реал » хочет завершить продление контракта с Асенсио в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Рауль провел 11 матчей.