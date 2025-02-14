Хван Ый Чжо осужден на год условно из-за секс-видео с девушками без их согласия. Форвард Южной Кореи 4 раза записывал половые акты
Нападающего «Аланьяспора», ранее выступавшего за «Бордо» и «Ноттингем Форест», обвинили в записи на видео сексуального контакта с бывшей девушкой против ее воли. На фоне обвинений Хван Ый Чжо был отстранен от выступлений за сборную Южной Кореи.
Форварду были предъявлены обвинения в том, что он четыре раза записывал на видео половые акты с двумя девушками без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Прокуратура запросила для футболиста 4 года тюрьмы.
Сеульский суд осудил футболист на год условно и постановил, что, «учитывая серьезность социально-вредных последствий незаконной съемки, необходимо строго наказать [Хвана]». Хван выразил раскаяние, а видео были опубликованы в социальных сетях третьей стороной.
Сообщалось, что секс-видео были опубликованы в соцсетях родственницей Хван Ый Чжо – в сентябре ее приговорили к трем годам заключения за шантаж футболиста, однако расследование установило, что видео были сняты незаконно.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий