Хван Ый Чжо осужден на год условно из-за секс-видео с девушками без их согласия. Форвард Южной Кореи 4 раза записывал половые акты

Футболист Хван Ый Чжо получил год условно из-за секс-видео с девушками.

Нападающего «Аланьяспора », ранее выступавшего за «Бордо» и «Ноттингем Форест », обвинили в записи на видео сексуального контакта с бывшей девушкой против ее воли. На фоне обвинений Хван Ый Чжо был отстранен от выступлений за сборную Южной Кореи .

Форварду были предъявлены обвинения в том, что он четыре раза записывал на видео половые акты с двумя девушками без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Прокуратура запросила для футболиста 4 года тюрьмы.

Сеульский суд осудил футболист на год условно и постановил, что, «учитывая серьезность социально-вредных последствий незаконной съемки, необходимо строго наказать [Хвана]». Хван выразил раскаяние, а видео были опубликованы в социальных сетях третьей стороной.

Сообщалось , что секс-видео были опубликованы в соцсетях родственницей Хван Ый Чжо – в сентябре ее приговорили к трем годам заключения за шантаж футболиста, однако расследование установило, что видео были сняты незаконно.