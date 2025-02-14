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Омари Тетрадзе: «95% игроков сборной Грузии выступает в европейских лигах – столько россиян там не играет. Игра Хвичи на таком уровне – заслуга и российского футбола»

Омари Тетрадзе доволен развитием грузинского футбола.

– На ваш взгляд, за последние годы уровень грузинского футбола и грузинской лиги повысился?

– Считаю, что да. В последние годы развивается молодежь. Посмотрите, сколько грузинских футболистов сейчас играет в Европе.

Если посмотреть на сборную Грузии – там 95% игроков выступает в европейских чемпионатах. Столько россиян там не играет. Можно уверенно сказать, что грузинский футбол поднялся на ступеньку выше.

Да, молодежь всегда была хорошая, но у той же сборной были результаты чуть иные, хотя по именам состав был сильнее. Скорее всего, это связано с отношением к футболу.

Тяжелые времена в Грузии уже прошли – это влияет на всех, в том числе и на футбол.

– Но вы до сих пор не меняете позицию, что грузинским футболистам стоит пробовать свои силы в России.

– Я в этом убежден. Все‑таки российский чемпионат очень сложный. В Грузии тоже хорошая подготовка, но РПЛ выше уровнем. Это хорошая школа.

Возьмем яркий пример – Кварацхелия. Игра в РПЛ пошла ему только на пользу. Хвиче гораздо легче потом было в Европе. Игра Кварацхелии на таком уровне – это большая заслуга и российского футбола, – сказал главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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