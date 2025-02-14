Юрий Савичев: «Немцы из восточной Германии к русским по-другому относятся. Они в курсе, как их надули»

Юрий Савичев рассказал об отношении восточных немцев к русским.

«Мы общаемся в основном с русскоговорящими. У меня через дом есть сосед из Киргизии – с ним общаемся. А с немцами только поздороваться или зайти на кофе. Но посидеть по-русски – пожарить шашлычков, пикничок устроить – нет.

У жены много русскоговорящих подружек, а они все замужем за немцами. Но все эти немцы в основном из восточной Германии. К нам совсем по-другому относятся. Они в курсе, как их надули», – сказал бывший нападающий сборной СССР , автор золотого гола на Олимпиаде-1988.

Савичев о жизни в Германии после конфликта на Украине: «Отношение сильно поменялось. Тут газеты лучше не брать – одно вранье. Нам сразу отрубили российские программы на ТВ»

«В Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городе все наоборот». Савичев о жизни в Европе