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Юрий Савичев: «Немцы из восточной Германии к русским по-другому относятся. Они в курсе, как их надули»

Юрий Савичев рассказал об отношении восточных немцев к русским.

«Мы общаемся в основном с русскоговорящими. У меня через дом есть сосед из Киргизии – с ним общаемся. А с немцами только поздороваться или зайти на кофе. Но посидеть по-русски – пожарить шашлычков, пикничок устроить – нет.

У жены много русскоговорящих подружек, а они все замужем за немцами. Но все эти немцы в основном из восточной Германии. К нам совсем по-другому относятся. Они в курсе, как их надули», – сказал бывший нападающий сборной СССР, автор золотого гола на Олимпиаде-1988.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Юрий Савичев
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