Савичев не может получать олимпийскую стипендию в Германии: «Только в Москве. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат»

Юрий Савичев рассказал, что не может получать олимпийскую стипендию в Германии.

Бывший форвард «Торпедо » – автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле .

— Олимпийскую стипендию платят?

— Платят. Но я не могу проверить наверняка и снимать ничего не могу.

— То есть вы вообще не имеете доступа к этим деньгам?

— Из Германии — нет. Все, нас прикрыли. Только в Москве, а привозить ничего нельзя. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат, — сказал Савичев.