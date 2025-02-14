Савичев не может получать олимпийскую стипендию в Германии: «Только в Москве. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат»
Юрий Савичев рассказал, что не может получать олимпийскую стипендию в Германии.
Бывший форвард «Торпедо» – автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле.
— Олимпийскую стипендию платят?
— Платят. Но я не могу проверить наверняка и снимать ничего не могу.
— То есть вы вообще не имеете доступа к этим деньгам?
— Из Германии — нет. Все, нас прикрыли. Только в Москве, а привозить ничего нельзя. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат, — сказал Савичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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