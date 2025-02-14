«Крылья» в честь Дня всех влюбленных продают билеты на матч с «Акроном» по 14 рублей. Игра пройдет 9 марта
«Крылья Советов» продают билеты на домашний матч с «Акроном» по 14 рублей.
«В честь Дня всех влюбленных сегодня [14 февраля] до 22:00 будет действовать специальная цена на выделенные сектора — 14 рублей», – говорится в сообщении самарского клуба.
Игра 20-го тура Мир РПЛ пройдет 9 марта.
После 18 матчей «Крылья» занимают в таблице 10-е место, «Акрон» – 9-е.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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