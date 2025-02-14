«Жано был техничным, но его голеностопные суставы – очень хрупкими. При любых ударах всегда ломался». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке о хавбеке
Экс-тренер «Спартака» по физподготовке рассказал о проблемах Жано Ананидзе.
Хавбек выступал за красно-белых с 2009 по 2019 год.
— В чем заключались проблемы у Жано?
— Это очень талантливый футболист, редко таких встречал. Жано был маленьким и хрупким, при любых ударах всегда ломался. Он был техничным, все делал через дриблинг, но его голеностопные суставы были очень хрупкими. Логично, что при таком игровом стиле его часто били по ногам.
— Генетика?
— Да. И стиль игры. Всегда можно постараться помочь игроку, но с Жано задача была очень сложной, — сказал Хавьер Нойя Сальсес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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