«Жано был техничным, но его голеностопные суставы – очень хрупкими. При любых ударах всегда ломался». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке о хавбеке

Экс-тренер «Спартака» по физподготовке рассказал о проблемах Жано Ананидзе.

Хавбек выступал за красно-белых с 2009 по 2019 год.

— В чем заключались проблемы у Жано?

— Это очень талантливый футболист, редко таких встречал. Жано был маленьким и хрупким, при любых ударах всегда ломался. Он был техничным, все делал через дриблинг, но его голеностопные суставы были очень хрупкими. Логично, что при таком игровом стиле его часто били по ногам.

— Генетика?

— Да. И стиль игры. Всегда можно постараться помочь игроку, но с Жано задача была очень сложной, — сказал Хавьер Нойя Сальсес.