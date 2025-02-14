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Пьянич назвал Кордобу лучшим в РПЛ: «Делает разницу. Очень крутой форвард»

Миралем Пьянич назвал Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.

«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу. 

Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара», – сказал полузащитник ЦСКА.

В 14 матчах текущего сезона РПЛ на счету колумбийца 8 голов и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoДжон Кордоба
logoМиралем Пьянич
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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