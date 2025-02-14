Пьянич назвал Кордобу лучшим в РПЛ: «Делает разницу. Очень крутой форвард»
Миралем Пьянич назвал Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.
«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу.
Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара», – сказал полузащитник ЦСКА.
В 14 матчах текущего сезона РПЛ на счету колумбийца 8 голов и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем