Пьянич назвал Кордобу лучшим в РПЛ: «Делает разницу. Очень крутой форвард»

Миралем Пьянич назвал Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.

«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу.

Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара », – сказал полузащитник ЦСКА .

В 14 матчах текущего сезона РПЛ на счету колумбийца 8 голов и 3 ассиста.