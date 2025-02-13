Сарагоса об игре с «Реалом»: «Это одна из лучших команд, но сейчас самое время ее одолеть. «Осасуна» хочет порадовать фанатов – если не сможем победить, то постараемся набрать очки»
Брайан Сарагоса поделился ожиданиями от матча с «Реалом».
«Осасуна» примет мадридцев в субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги.
О субботнем матче
«Это очень хорошая команда, одна из лучших. Мы все хотим играть против них, особенно здесь, на нашем поле, с нашими людьми и болельщиками.
Мы постараемся доставить им [болельщикам] радость, а если не сможем победить, то постараемся набрать очки».
О травмах в обороне «Реала»
«Я думаю, что сейчас самое время одолеть «Реал». Даже если один игрок выбывает, а другой выходит на поле, «Мадрид» всегда стремится хорошо соревноваться. Но я думаю, что если и есть момент справиться с «Реалом», то сейчас», – сказал полузащитник «Осасуны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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