Сарагоса об игре с «Реалом»: «Это одна из лучших команд, но сейчас самое время ее одолеть. «Осасуна» хочет порадовать фанатов – если не сможем победить, то постараемся набрать очки»

Брайан Сарагоса поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

«Осасуна» примет мадридцев в субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги.

О субботнем матче

«Это очень хорошая команда, одна из лучших. Мы все хотим играть против них, особенно здесь, на нашем поле, с нашими людьми и болельщиками.

Мы постараемся доставить им [болельщикам] радость, а если не сможем победить, то постараемся набрать очки».

О травмах в обороне «Реала»

«Я думаю, что сейчас самое время одолеть «Реал». Даже если один игрок выбывает, а другой выходит на поле, «Мадрид» всегда стремится хорошо соревноваться. Но я думаю, что если и есть момент справиться с «Реалом», то сейчас», – сказал полузащитник «Осасуны».