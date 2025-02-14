«Реал» меня очень раздражает. Я больше анти-мадридиста, чем куле». Вратарь женской «Барсы» и сборной Испании Коль об отношении к клубам
Ката Коль призналась, что скорее болеет против «Реала», чем за «Барселону».
«Реал Мадрид» меня очень раздражает.
Думаю, что я больше анти-мадридиста, чем куле», – сказала вратарь «Барселоны» и женской сборной Испании на радио IB3.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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