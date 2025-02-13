Гендиректор «Црвены Звезды» о Мимовиче в «Зените»: «Один из лучших молодых правых защитников Европы. Огнен похож на Ивановича в этом возрасте»

Гендиректор «Црвены Звезды» высоко оценил потенциал Огнена Мимовича.

«Зенит » арендовал сербского защитника у «Фенербахче » до конца сезона.

«Мимович – один из лучших молодых правых защитников Европы. В будущем Огнен будет долго выступать за сборную Сербии .

У него невероятная скорость и другие физические данные, а также очень хорошая техника и навыки обращения с мячом. На мой взгляд, он похож на Ивановича , когда тот был в этом возрасте», – сказал Звездан Терзич.

Ранее Мимович играл за «Црвену Звезду».