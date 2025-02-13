Гендиректор «Црвены Звезды» о Мимовиче в «Зените»: «Один из лучших молодых правых защитников Европы. Огнен похож на Ивановича в этом возрасте»
Гендиректор «Црвены Звезды» высоко оценил потенциал Огнена Мимовича.
«Зенит» арендовал сербского защитника у «Фенербахче» до конца сезона.
«Мимович – один из лучших молодых правых защитников Европы. В будущем Огнен будет долго выступать за сборную Сербии.
У него невероятная скорость и другие физические данные, а также очень хорошая техника и навыки обращения с мячом. На мой взгляд, он похож на Ивановича, когда тот был в этом возрасте», – сказал Звездан Терзич.
Ранее Мимович играл за «Црвену Звезду».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем