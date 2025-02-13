Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» проведут на месяц раньше из-за финала Кубка лиги – 19 февраля. Он войдет в 25-й тур фэнтези-турнира
Игру 29-го тура сдвинули на более раннюю дату из-за финала Кубка лиги.
Матч будет сыгран в среду, 19 февраля, вместо 15 марта, посколько на 16 марта запланирован финал Кубка лиги, где «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом».
Таким образом, игра «Астон Вилла» – «Ливерпуль» станет частью 25-го тура в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе.
В ближайшем туре у команд будет по два матча, по изначальному расписанию «Вилла» дома сыграет с «Ипсвичем», а «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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