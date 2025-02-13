Российский бренд РУБРИК выпустил коллекцию конструкторов, посвященную «Спартаку»

РУБРИК в сотрудничестве со «Спартаком» создали коллекцию конструкторов.

В серию вошли модель домашнего стадиона «Спартака» – «Лукойл Арена», эмблема и фирменный автобус команды.

Болельщики уже могут приобрести LEGO-совместимые модели автобуса и эмблемы на маркетплейсах под брендом РУБРИК, в официальном интернет-магазине и в фирменных магазинах клуба, а набор с ареной из 3,7 тысяч деталей поступит в продажу в сентябре 2025 года.

Среди первых покупателей конструкторов разыграют более сотни призов – экскурсии с футболистами клуба и посещение музея «Спартака», футболки и карточки с автографами игроков, билеты на домашние матчи команды и другие подарки. Розыгрыш призов пройдет в чат-боте бренда 20 марта 2025 года. Победителей выберут случайным образом.

«Миссия РУБРИК – превратить в конструкторы все, что любят россияне. И мы рады представить нашу первую спортивную серию. «Спартак» – важная часть жизни тысяч поклонников клуба и любителей футбола из Москвы и других городов. В этой коллекции мы уделили особое внимание дизайну, обыграли знаменитые кричалки фанатов «Спартака», а на страницах инструкций рассказали интересные факты о «Спартаке», – отметил основатель бренда Айнар Абдрахманов.

«Уверены, что большинство фанатов «Спартака», которые трепетно относятся к клубной атрибутике, с удовольствием будут собирать такие уникальные конструкторы. В том числе, через конструкторы мы хотим привлечь внимание и наших самых юных фанатов к истории клуба и его духу», – добавили в клубе.