  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Российский бренд РУБРИК выпустил коллекцию конструкторов, посвященную «Спартаку»
Фото
1

Российский бренд РУБРИК выпустил коллекцию конструкторов, посвященную «Спартаку»

РУБРИК в сотрудничестве со «Спартаком» создали коллекцию конструкторов.

В серию вошли модель домашнего стадиона «Спартака» – «Лукойл Арена», эмблема и фирменный автобус команды.

Болельщики уже могут приобрести LEGO-совместимые модели автобуса и эмблемы на маркетплейсах под брендом РУБРИК, в официальном интернет-магазине и в фирменных магазинах клуба, а набор с ареной из 3,7 тысяч деталей поступит в продажу в сентябре 2025 года.

Среди первых покупателей конструкторов разыграют более сотни призов – экскурсии с футболистами клуба и посещение музея «Спартака», футболки и карточки с автографами игроков, билеты на домашние матчи команды и другие подарки. Розыгрыш призов пройдет в чат-боте бренда 20 марта 2025 года. Победителей выберут случайным образом.

«Миссия РУБРИК – превратить в конструкторы все, что любят россияне. И мы рады представить нашу первую спортивную серию. «Спартак» – важная часть жизни тысяч поклонников клуба и любителей футбола из Москвы и других городов. В этой коллекции мы уделили особое внимание дизайну, обыграли знаменитые кричалки фанатов «Спартака», а на страницах инструкций рассказали интересные факты о «Спартаке», – отметил основатель бренда Айнар Абдрахманов.

«Уверены, что большинство фанатов «Спартака», которые трепетно относятся к клубной атрибутике, с удовольствием будут собирать такие уникальные конструкторы. В том числе, через конструкторы мы хотим привлечь внимание и наших самых юных фанатов к истории клуба и его духу», – добавили в клубе.

Опубликовано: Sports
logoЛукойл Арена
logoСпартак
logoLego
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» рассматривает Меньяна и Шевалье из «Лилля» на замену Доннарумме. Джанлуиджи не убеждает Энрике в этом сезоне
33 минуты назад
«Не воспринимаю украинцев врагами, они снова будут играть в чемпионате России, время лечит. Для меня все из стран СНГ – братья». Попов о конфликте
1410 минут назад
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира в 2024-м. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 5-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 8-й, Кейн – 11-й (Sportico)
1422 минуты назад
«Марио – человек, который обманул». Уникальные детали жизни футбольного клуба в документальном сериале «Мама, мы – ЦСКА!». Переходите и смотрите!
38 минут назадРеклама
Медведев про «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Обидно проигрывать 0:3, но это некрасиво. Из Москвы, в отличие от Петербурга, есть дешевые рейсы в Эмираты, вас больше, а вы себя так ведете»
6251 минуту назад
Омари Тетрадзе: «Не отличаю Россию от Грузии – это одно целое для меня, мой дом. Грузия прогрессирует с каждым годом, идет вперед, несмотря на сложности»
2758 минут назад
«Мой герой ❤️». Морган о судье Оливере после ничьей «Ливерпуля» и «Эвертона»
23сегодня, 10:36
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)
52сегодня, 10:31
Сотрудник ФИФА арестован в США по подозрению в сексе с 14-летним мальчиком. Его отстранили от работы
36сегодня, 10:22
«Барса» продлит контракт с Кубарси до 2030 года с увеличением отступных (El Chiringuito)
38сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья, Симонс и Обамеянг вошли в команду недели FC 25
18 минут назадФото
Станкович не хочет отпускать Зорина в аренду, пока «Спартак» не подпишет нового полузащитника (Metaratings)
422 минуты назад
Ловчев о Захаряне: «В «Сосьедаде» разочаровались в нем, к гадалке не ходи. Я и не думал, что у него пойдет в Испании, он у нас большой звездой был, что ли?»
331 минуту назад
Бент о Кейне в «Арсенале»: «Это не было бы большей сенсацией, чем переход Сола Кэмпбелла. Он сказал на ТВ «я не уйду» и ушел из «Тоттенхэма» бесплатно»
135 минут назад
Джексон выбыл на 6-8 недель, подтвердил Мареска: «После обследования выяснилось, что травма серьезная, к сожалению»
244 минуты назад
Кассьерра о Луисе Энрике: «Зенит» ничего не потратил, но пригласил очень качественного игрока. Он атлетичный и быстрый – есть все, чтобы написать классную историю в клубе»
23сегодня, 10:22
У Кейна 20 (15+5) очков в 20 первых матчах за «Баварию» в ЛЧ – это рекорд клуба
1сегодня, 10:19
Чалов включен в заявку ПАОК на матч с ФКСБ в Лиге Европы. Нападающий не играл с конца января
сегодня, 10:17Фото
«Карпин – фанатик, постоянно данные игроков изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см». Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о весе
3сегодня, 09:51
«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»
сегодня, 09:41
Рекомендуем