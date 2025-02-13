Гурциев о максимальной зарплате в «Алании» в 150 000 рублей: «Не уложился бы в эти деньги – бизнес открыл, ипотека, помогаю родителям»

Хавбек Батраз Гурциев высказался о сокращении зарплат в «Алании».

— Это вообще было шоком для всех нас. Нам объявили 29 декабря, прямо перед Новым годом, что клуб снижает бюджет, проблемы у руководства, и что будут как‑то решать с футболистами, у которых большие зарплаты. Если кто согласен, то пусть остается, будут рады помочь.

— Какая теперь в «Алании» максимальная зарплата?

— По‑моему, 150 [тысяч рублей]. А у нас человек 15–16, у кого семьи, дети. Артурович [Гогниев] тоже сказал: «Я вас понимаю, это ваша личная жизнь. Я тоже был футболистом. Сами выбирайте, я туда лезть не буду. Сами решайте».

— Ты арендован. Тебе «Алания» или «Оренбург» платили зарплату?

— В последний сезон – «Алания».

— Тебе тоже предложили пойти на сокращение?

— Мне не предлагали. У меня обязательный выкуп был. А в «Алании» сказали, что они не могут выкупить. Я спросил: «Как будем решать?» Говорят: «Будем аренду тебе искать» И вот Татаев же перешел в «Оренбург», получается. Как‑то так сделали, чтобы нас двоих [отдать], Татаева бесплатно вроде, а меня вернули.

— Ты теперь в «Соколе» [в аренде]. Говорят, что из остальных футболистов «Алании» лишь двое согласились на сокращение зарплат?

— Честно, я это слышал, вроде они сами это говорят. Я думаю, да.

— А почему так мало?

— Не знаю.

— Тебе бы предложили поиграть за 150 тысяч рублей за «Аланию» – ты бы согласился?

— Тяжело ответить на этот вопрос, потому что я помогаю родителям, себе помогаю, у меня и планы какие‑то были в этом году: бизнес открыл, ипотека. Я бы не уложился в эти деньги, — сказал Гурциев .