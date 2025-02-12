«Милан» после ошибки Меньяна пропустил от «Фейеноорда» на 3-й минуте: вратарь отбил мяч в ворота после удара Пайшао из угла штрафной
«Милан» пропустил на 3-й минуте матча ЛЧ из-за ошибки вратаря.
На третьей минуте первой игры раунда плей-офф Лиги чемпионов полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао получил мяч на фланге и сместился к левому краю штрафной и пробил.
Майк Меньян среагировал на удар в ближний угол, но отбил мяч в сетку.
Фото: скриншоты трансляции Sport Direct
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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