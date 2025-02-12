«Милан» после ошибки Меньяна пропустил от «Фейеноорда» на 3-й минуте: вратарь отбил мяч в ворота после удара Пайшао из угла штрафной

«Милан» пропустил на 3-й минуте матча ЛЧ из-за ошибки вратаря.

На третьей минуте первой игры раунда плей-офф Лиги чемпионов полузащитник «Фейеноорда » Игор Пайшао получил мяч на фланге и сместился к левому краю штрафной и пробил.

Майк Меньян среагировал на удар в ближний угол, но отбил мяч в сетку.

Фото: скриншоты трансляции Sport Direct

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.