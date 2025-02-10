Компания Бекхэма зарегистрировала в России бренд David Beckham. Под ним можно производить и продавать скатерти, шторы, тюли, кухонные полотенца и кожаные простыни

Компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в России бренд David Beckham.

DB Ventures, совладельцем которой является Бекхэм , зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте.

Отмечается, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24, что позволяет под этим брендом производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни.

Заявку на регистрацию бренда David Beckham компания DB Ventures подала в Роспатент в июне 2024 года.

DB Ventures основана Бекхэмом и управляет рекламными контрактами спортсмена. В марте 2022 года он продал 55% бизнеса американской брендинговой компании Authentic Brands Group, которая владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами.

Бекхэм выступил на Всемирном экономическом форуме с речью о правах женщин: «Хочу, чтобы моя дочь имела такие же возможности, как ее братья. Развитие девочек сдерживает дискриминация»