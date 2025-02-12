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Деку не считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Для этого нужно несколько лет играть в четвертьфиналах и полуфиналах. Мы должны сделать шаг вперед, чтобы стать лучше»

Деку не считает «Барселону» фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«Чтобы быть в их числе, нужно несколько лет доходить до четвертьфинала и полуфинала. Но этого не происходило.

В этом сезоне мы должны сделать шаг вперед, чтобы стать лучше. Как бы ни был велик энтузиазм и как бы хорошо мы ни играли, «Барса» не является фаворитом», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью TV3.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» заняла 2-е место в таблице, набрав 19 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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