Деку не считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Для этого нужно несколько лет играть в четвертьфиналах и полуфиналах. Мы должны сделать шаг вперед, чтобы стать лучше»

Деку не считает «Барселону» фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«Чтобы быть в их числе, нужно несколько лет доходить до четвертьфинала и полуфинала. Но этого не происходило.

В этом сезоне мы должны сделать шаг вперед, чтобы стать лучше. Как бы ни был велик энтузиазм и как бы хорошо мы ни играли, «Барса» не является фаворитом», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью TV3.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона » заняла 2-е место в таблице, набрав 19 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала.