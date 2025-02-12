Только «Реал» обыграл всех команды Гвардиолы на выезде – «Барселону», «Баварию», «Ман Сити»

Только «Реал» обыграл все команды Пепа Гвардиолы на выезде.

Мадридский клуб обыграл «Манчестер Сити » (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Помимо «горожан», «Реал» также победил на выезде две другие команды Пепа Гвардиолы – «Барселону» и «Баварию».

«Реал » обыграл «Барселону» со счетом 2:1, а «Баварию» в Мюнхене – 4:0.

«Реал» за свое! Перевернули «Сити» за 6 минут, хотя проигрывали к 86-й – как теперь?