Только «Реал» обыграл всех команды Гвардиолы на выезде – «Барселону», «Баварию», «Ман Сити»
Только «Реал» обыграл все команды Пепа Гвардиолы на выезде.
Мадридский клуб обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Помимо «горожан», «Реал» также победил на выезде две другие команды Пепа Гвардиолы – «Барселону» и «Баварию».
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1, а «Баварию» в Мюнхене – 4:0.
«Реал» за свое! Перевернули «Сити» за 6 минут, хотя проигрывали к 86-й – как теперь?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: MisterChip
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