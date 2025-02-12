Защитник «Крыльев» Ороз: «Если ты можешь получать удовольствие от жизни, ты счастлив. И в России народ наслаждается. В Европе все как-то натянуто и вынужденно»

Алоис Ороз сравнил отношение россиян и европейцев к жизни.

– Россия кажется богаче Европы?

– Наверное, да. Но я не смотрю, кто в чем одет или на какой машине ездит, больше обращаю внимание на то, кто как наслаждается жизнью. Если ты можешь получать удовольствие от жизни, ты не то чтобы богат, но счастлив. И в России народ наслаждается. В Европе все как-то натянуто и вынужденно.

– Где лучше продукты в магазинах?

– В России. Я не умею готовить, но моя девушка говорит, что вкус продуктов здесь лучше, намного проще найти правильные ингредиенты. То же сказала и мама, когда приезжала. В Австрии сложно отыскать, например, хорошее мясо, – сказал защитник «Крыльев Советов ».

Защитник «Крыльев» Ороз: «Мне больше нравится в России, чем в Европе. Моя девушка в Австрии боится выходить из дома ночью одна, в Германии все грязное»