Защитник «Крыльев» Ороз: «Мне больше нравится в России, чем в Европе. Моя девушка в Австрии боится выходить из дома ночью одна, в Германии все грязное»

Алоис Ороз сравнил жизнь в России и Европе.

– Как оцените средний уровень жизни в России? Качество жизни в стране выше, чем в Европе?

– Когда я жил в Европе, думал, что там все отлично. Но сейчас, когда возвращаюсь обратно на те же праздники, выходные, пожив в России, для меня многое изменилось. Я вижу отличия, и мне куда больше нравится в России, чем в Европе. В Австрии живут родители, девушка, но если бы их там не было, я бы туда не возвращался.

В России, если ты хочешь погулять вечером, тебе вообще нечего бояться. И твоим детям тоже. Ты не увидишь на улицах пьяных людей. Возможно, такое есть и здесь тоже, но я такого не встречал. А в Европе сейчас очень многое изменилось. Моя девушка в Австрии боится выходить из дома ночью одна.

– Это из-за мигрантов?

– Да много из-за чего. Люди могут кричать на тебя на улице. Как-то на выходных мы были в Германии, там тоже многое не так, как раньше. Все изменилось в худшую сторону. Все грязное. Ты садишься в поезд, а там кругом грязища. Я испытывал отвращение, видя все это.

Но я бы не увидел разницы, если бы не приехал в Россию, мне не с чем было сравнивать. И девушка такого же мнения. Да что говорить, здесь дети играют в парках в 9-10 вечера, когда уже стемнело, и их родители не боятся. Я расспрашивал про это одноклубников, у которых есть детишки. Так вот их малыши иногда ходят в школу одни! Там их обучают каким-то играм, видам спорта – бесплатно. В Европе ты должен за все доплачивать.

У моей сестры две дочки, так она отдала их заниматься боевыми единоборствами, чтобы они могли защитить себя. Сестра говорит, что боится отпускать их одних в школу, – сказал защитник «Крыльев Советов ».