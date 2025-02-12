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Мерсон о поражении «Сити»: «То ли выключились, то ли постарели – не дам им ни шанса в ответном матче. Я достаточно посмотрел на «Реал» – они могут разрезать «Сити» как масло ножом»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» не сможет пройти «Реал».

«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.

«Две вопиющие ошибки со стороны «Манчестер Сити». Раньше «горожане» каждую неделю играли по 90-95 минут. Сейчас они, похоже, не могут этого делать.

Я не знаю, в чем дело: то ли они просто выключаются, то ли это просто постарели как команда.

Чем старше становишься, тем больше устаешь. А если устаешь, то совершаешь больше ошибок. Показалось, что они просто выключились.

При этом «Манчестер Сити» очень хорошо играл на протяжении большей части матча. Конечно, иногда им везло, тем более против такой сильной командой, как «Реал». Но «горожане» должны быть разочарованы.

Я не дам им ни единого шанса во втором матче. Я достаточно посмотрел на «Реал», чтобы понимать, что они могут разрезать «Ман Сити» как масло ножом», – сказал бывший футболист «Арсенал» Пол Мерсон.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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