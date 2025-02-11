Коваленко вернулся в «Эмполи». Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета
«Эмполи» объявил о возвращении Виктора Коваленко.
Украинский полузащитник перешел на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что контракт Коваленко будет рассчитан до июня.
28-летний футболист после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета.
Прошлый сезон Коваленко провел в «Эмполи» на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах в Серии А, забил 1 гол и сделал результативную передачу.
Фото: x.com/EmpoliFC
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Эмполи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем