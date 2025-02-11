Коваленко вернулся в «Эмполи». Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета

«Эмполи» объявил о возвращении Виктора Коваленко.

Украинский полузащитник перешел на правах свободного агента.

Ранее сообщалось , что контракт Коваленко будет рассчитан до июня.

28-летний футболист после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета.

Прошлый сезон Коваленко провел в «Эмполи » на правах аренды. Он сыграл в 17 матчах в Серии А, забил 1 гол и сделал результативную передачу.

Фото: x.com/EmpoliFC