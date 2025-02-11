Медведева о «Динамо»: «Как минимум серьезно поборется за чемпионство. Смотрю каждый матч»

Евгения Медведева оценила перспективы «Динамо» в этом сезоне.

Команда Марцела Лички занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

«Я смотрю каждый матч, вживую на стадионе – по возможности, а так в трансляции или повторе. Я часто езжу на сборы с командой, с ребятами мы уже давно знакомы, общаемся почти со всеми русскоговорящими.

Я думаю, что «Динамо » как минимум серьезно поборется за чемпионство, но загадывать точно не буду. Просто пожелаю ребятам выносливости и сил во второй половине сезона», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.