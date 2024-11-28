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  • Медведева, Гомес и Бителло снялись в ролике «Динамо» «Мыльная опера: Черная пятница»: «Артур дома застает возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей»
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Медведева, Гомес и Бителло снялись в ролике «Динамо» «Мыльная опера: Черная пятница»: «Артур дома застает возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей»

«Динамо» выпустило забавный рекламный ролик с участием Евгении Медведевой.

Ролик под названием «Черная пятница» опубликовал телеграм-канал бело-голубых.

По сюжету мыльной оперы Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо» сейчас большие скидки.

«Ты же знаешь, я лучше всех доставляю» – говорит Бителло

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoБителло
logoАртур Гомес
logoЕвгения Медведева
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
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