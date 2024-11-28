Медведева, Гомес и Бителло снялись в ролике «Динамо» «Мыльная опера: Черная пятница»: «Артур дома застает возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей»
«Динамо» выпустило забавный рекламный ролик с участием Евгении Медведевой.
Ролик под названием «Черная пятница» опубликовал телеграм-канал бело-голубых.
По сюжету мыльной оперы Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо» сейчас большие скидки.
«Ты же знаешь, я лучше всех доставляю» – говорит Бителло.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости