Медведева, Гомес и Бителло снялись в ролике «Динамо» «Мыльная опера: Черная пятница»: «Артур дома застает возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей»

«Динамо» выпустило забавный рекламный ролик с участием Евгении Медведевой.

Ролик под названием «Черная пятница» опубликовал телеграм-канал бело-голубых.

По сюжету мыльной оперы Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо » сейчас большие скидки.

«Ты же знаешь, я лучше всех доставляю» – говорит Бителло .