Медведева поедет на сборы «Динамо» в ОАЭ: «Буду снимать что-то интересное для нашей аудитории»

Евгения Медведева присоединится к «Динамо» на сборах в ОАЭ.

«В этом году я снова поеду с футбольным клубом «Динамо» на их сборы снимать что-то интересное для нашей аудитории», – рассказала фигуристка и болельщица бело-голубых Евгения Медведева .

Медведева – двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию.

Гендиректор «Динамо» о Медведевой: «Женя – амбассадор клуба, мы активно взаимодействуем. Она искренне болеет за нас, 2 года подряд ездила освещать сборы»

Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену