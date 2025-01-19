Медведева поедет на сборы «Динамо» в ОАЭ: «Буду снимать что-то интересное для нашей аудитории»
Евгения Медведева присоединится к «Динамо» на сборах в ОАЭ.
«В этом году я снова поеду с футбольным клубом «Динамо» на их сборы снимать что-то интересное для нашей аудитории», – рассказала фигуристка и болельщица бело-голубых Евгения Медведева.
Медведева – двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию.
Гендиректор «Динамо» о Медведевой: «Женя – амбассадор клуба, мы активно взаимодействуем. Она искренне болеет за нас, 2 года подряд ездила освещать сборы»
Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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