Капленко об отдыхе в Таиланде: «Грязно, девочки у каждого бара стоят. И то не факт, что девочки. Не уверен, что вернусь туда еще раз»
– Летал с Колей Сысуевым, Вовкой Писарским, с братом моим и с женами. Второй раз был в этой стране – первый раз на курорте Као Лак, а второй – на Пхукете.
– Понравилось?
– Нормально, но не скажу, что это топ. Не уверен, что вернусь туда еще раз.
– Что разочаровало?
– Если честно, при нашем отеле было дорого. Мы жили в районе пляжа Камала. Один раз поехали в Патонг, но там такая жесть творится, что мы оттуда быстро уехали.
Очень не понравилось, там такой разный контингент, будто люди со всего мира там собрались! Грязно, девочки у каждого бара стоят. И то не факт, что девочки…
Больше никуда не ездили. Гуляли, сидели на пляже, около бассейна, – сказал полузащитник «Химок» Кирилл Капленко.
Капленко про «Анору»: «Бред. Посмотрели с женой половину фильма и ушли. Но Борисов – молодец, что номинирован на «Оскар». Это офигенно!»
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