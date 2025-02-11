Капленко об отдыхе в Таиланде: «Грязно, девочки у каждого бара стоят. И то не факт, что девочки. Не уверен, что вернусь туда еще раз»

Кирилл Капленко рассказал, что ему не понравилось в Таиланде.

– Летал с Колей Сысуевым , Вовкой Писарским , с братом моим и с женами. Второй раз был в этой стране – первый раз на курорте Као Лак, а второй – на Пхукете.

– Понравилось?

– Нормально, но не скажу, что это топ. Не уверен, что вернусь туда еще раз.

– Что разочаровало?

– Если честно, при нашем отеле было дорого. Мы жили в районе пляжа Камала. Один раз поехали в Патонг, но там такая жесть творится, что мы оттуда быстро уехали.

Очень не понравилось, там такой разный контингент, будто люди со всего мира там собрались! Грязно, девочки у каждого бара стоят. И то не факт, что девочки…

Больше никуда не ездили. Гуляли, сидели на пляже, около бассейна, – сказал полузащитник «Химок » Кирилл Капленко .

Капленко про «Анору»: «Бред. Посмотрели с женой половину фильма и ушли. Но Борисов – молодец, что номинирован на «Оскар». Это офигенно!»