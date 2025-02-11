Капленко про «Анору»: «Бред. Посмотрели с женой половину фильма и ушли. Но Борисов – молодец, что номинирован на «Оскар». Это офигенно!»
Кирилл Капленко назвал фильм «Анора» бредом.
Ранее Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию «Оскар». Россиянин попал в список претендентов за роль второго плана в фильме «Анора».
«Смотрел ли «Анору»? Да, но не досмотрел. Мне вообще не зашло. Мы с женой ходили в кинотеатр, посмотрели половину и ушли. Фильм – бред.
Но Борисов – молодец, что номинирован на «Оскар». Это офигенно!» – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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