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  • Совладелец «Лос-Анджелеса» репостил записи с призывами «ликвидировать Израиль» и сравнениями конфликта в Газе с Холокостом. МЛС и клуб осудили его, Гнаналингам извинился
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Совладелец «Лос-Анджелеса» репостил записи с призывами «ликвидировать Израиль» и сравнениями конфликта в Газе с Холокостом. МЛС и клуб осудили его, Гнаналингам извинился

Совладелец «Лос-Анджелеса» репостил антиизраильские публикации в соцсетях.

Малайзийский бизнесмен Рубен Гнаналингам репостил на свою страницу в LinkedIn различные записи, включая призывы «ликвидировать Израиль», а также посты, в которых конфликт в Секторе Газа сравнивался с Холокостом.

Репосты Гнаналингама были обнаружены исследовательской группой GnasherJews и опубликованы в Jewish Chronicle.

«Лос-Анджелес» и МЛС осудили действия бизнесмена. «МЛС и футбольный клуб «Лос-Анджелес» верят в единство и твердо выступают против ненависти в любой форме. В настоящее время лига изучает ситуацию и не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в совместном заявлении сторон.

Сам Гнаналингам принес извинения. 

«У меня никогда не было намерения оскорбить или причинить вред кому-либо, и я беру на себя ответственность за то, что не проявил большей осторожности, прежде чем публиковать эти посты.

Как человек, который ценит единство, разнообразие и уважение ко всем людям, я беру на себя полную ответственность за свои действия и уже удалил репосты. Я решил в обозримом будущем отказаться от социальных сетей, чтобы сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях и обеспечить соответствие моих заявлений ценностям и высоким стандартам, которые предъявляются ко мне как к лидеру мирового бизнеса», – заявил предприниматель.

Гнаналингам также является вице-президентом английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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