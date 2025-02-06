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Женскую лигу Америки обязали выплатить 5 млн долларов в связи с многолетним нарушением прав футболисток. Доказаны случаи сексуального насилия, домогательств и расизма

Женская лига США выплатит 5 млн долларов из-за нарушений прав футболисток.

Лига создаст денежный фонд для всех, кто пострадал от жестокого обращения или преследований со стороны вышестоящего руководства. Кроме того, теперь все клубы обязаны нанимать по крайней мере двух специалистов по психическому здоровью.

Эти решения знаменует собой следующий шаг в многолетнем процессе Национальной женской футбольной лиги (NWSL), возникшем после волны сообщений в 2021 году. Обширные обвинения в насилии, сексуальном принуждении, расизме, домогательствах и других формах неправомерного поведения были подтверждены в большинстве клубов лиги, что привело к двум расследованиям и протестам игроков лиги.

Выяснилось, что подобные инциденты были широко распространены и разнообразны, что указывает на системное насилие. Было установлено, что несколько тренеров занимались сексуальным принуждением, в то время как другие тренеры и генеральные директора занимались словесными оскорблениями, расистскими и антисемитскими заявлениями и домогательствами. В других случаях тренеров нанимали, несмотря на прошлые обвинения в оскорбительном поведении или бодишейминге в предыдущих клубах.

После этого несколько клубов были проданы, а ряд тренеров и генеральных директоров уволены или ушли в отставку. NWSL сменила руководство, значительно увеличила свой штат и наняла нескольких новых владельцев клубов для повышения стандартов.

«Слишком долго трудолюбивые и талантливые женщины Национальной женской футбольной лиги были вынуждены терпеть неприемлемую культуру оскорблений, домогательств и мести. Это урегулирование посылает четкий сигнал о том, что подобное неправомерное поведение не будет допускаться, и гарантирует игрокам получение компенсации и защиты, которых они заслуживают.

Каждый спортсмен должен иметь возможность соревноваться в безопасной, благоприятной среде, и я благодарю смелых людей, которые пришли поделиться своим опытом», – сказала генеральный прокурор Летиция Джеймс в своем заявлении.

В документе подробно описаны многочисленные требования, за соблюдением которых будут следить генеральные прокуроры. Требуемые изменения включают: тщательную проверку потенциальных тренеров, генеральных директоров, спортивных тренеров и сотрудников службы безопасности игроков; создание множества способов для игроков безопасно сообщать о нарушениях; правила, запрещающие тренерам в одностороннем порядке контролировать медицинские решения или предоставление жилья игрокам; запрет на проведение расследований нарушений правил поведения тренеров и безопасности игроков клубами – должны привлекаться сторонние следователи; проведение ежегодного тренинга по борьбе с травлей, сексуальными домогательствами, расизмом; ежегодные анонимные опросы игроков о поведении тренеров и культуре команды, которые должны направляться в генеральную прокуратуру; право игроков на отпуск по уходу за психическим здоровьем в соответствии с рекомендациями специалистов в этой области и другие пункты.

NWSL обязана отчитываться о проделанной работе каждые 6 месяцев и может быть подвергнута штрафу в размере до 2 млн долларов, «если она не выполнит какие-либо условия соглашения», говорится в заявлении прокуратуры.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Usa Today
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