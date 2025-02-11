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Генич о хейте в соцсетях из-за селфи с Промесом: «Досталось мне, писали: «С наркоторговцем...», «Это не патриотично». Я просто сделал фото без задней мысли»

Константин Генич рассказал о реакции в соцсетях на его фото с Квинси Промесом.

«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть. Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее.

Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира.

Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей и ко второму тайму прибыл еще и Промес.

Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.

Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»

Промес присутствовал на игре «Спартака» с «Астаной» в Дубае

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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