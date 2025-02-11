Генич о хейте в соцсетях из-за селфи с Промесом: «Досталось мне, писали: «С наркоторговцем...», «Это не патриотично». Я просто сделал фото без задней мысли»
«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть. Что писали? «С наркоторговцем...», «Зачем с ним стоишь рядом?», «Это не патриотично», «Будем писать письма» и так далее.
Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с «Астаной», просто было интересно, как «Спартак» будет выглядеть вне турнира.
Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей и ко второму тайму прибыл еще и Промес.
Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.
В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.
Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий