Деян Ловрен: «У Салаха сумасшедшая статистика. Будь он Месси или Роналду, мы бы каждый день слышали о том, что с ним не продлевают контракт. «Ливерпуль» не уважает его так, как Мо заслуживает»

Деян Ловрен недоумевает из-за того, что Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль».

«Мне нужно осторожно подбирать слова, потому что я многое знаю. Все хотят, чтобы он остался, и я тоже хочу. Я позвонил ему позавчера и сказал: «Мо, подумай о себе. Посмотри на все, что сделал для этого клуба, посмотри, на что еще способен».

Я пришел к выводу, что клуб не уважает его в той мере, в которой Мо заслуживает, но это другой вопрос.

Все согласны, что ни у кого нет такой статистики, как у Салаха, причем не только в этом сезоне, но и за последние 5-6. Она не просто впечатляющая – она сумасшедшая. И я думаю, что ему не уделяют достаточно внимания, несмотря на эту статистику. Будь он Месси или Роналду, мы бы каждый день слышали разговоры о том, почему контракт до сих пор не продлен или почему до сих пор не сделано подходящее предложение.

Я думаю, он ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Надеюсь, все изменится, но все же в конечном счете деньги остаются важным фактором. Однако Салах заслуживает чего-то большего, чем просто денег. К тому же вопрос в том, кто его заменит. Как его заменить? Это был бы мой первый вопрос к руководству: кто даст вам то, что дает Салах?

Думаю, надо потратить 200 млн, чтобы получить того, кто может дать то, что дает Салах. И вопрос по-прежнему будет в том, сможет ли этот человек после таких расходов, в том числе на высокую зарплату, предложить то, что предлагает Салах», – сказал бывший защитник «Ливерпуля », выступающий за ПАОК .