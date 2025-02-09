«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии. На победу «Плимута» в основное время давали 6%

«Ливерпуль» в гостях уступил «Плимуту» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом, победа в основное время оценивалась в 1.18 (около 85% вероятности). Победа «Плимута» зашла за 17.00 (6%).

На проход хозяев сыграл коэффициент 10.00. При этом «Плимут» находится на последнем месте в Чемпионшипе и рискует вылететь в третий дивизион Англии.

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