«Челси» не выигрывает Кубок Англии с 2018-го. Команда Марески выбыла в 4-м раунде
«Челси» вылетел из Кубка Англии.
Лондонцы проиграли «Брайтону» в 4-м раунде текущего розыгрыша турнира – 1:2.
В последний раз «Челси» удавалось завоевать Кубок Англии в сезоне-2017/18, когда командой руководил Антонио Конте.
С тех пор «синие» трижды доходили до финала, однако в решающем матче терпели поражение.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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