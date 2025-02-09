«Челси» не выигрывает Кубок Англии с 2018-го. Команда Марески выбыла в 4-м раунде

«Челси» вылетел из Кубка Англии.

Лондонцы проиграли «Брайтону » в 4-м раунде текущего розыгрыша турнира – 1:2.

В последний раз «Челси » удавалось завоевать Кубок Англии в сезоне-2017/18, когда командой руководил Антонио Конте .

С тех пор «синие» трижды доходили до финала, однако в решающем матче терпели поражение.