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«Астон Вилла» купила защитника сборной Турции U21 Озджана у «Касымпаши» за 8 млн евро с учетом бонусов

«Астон Вилла» купила 18-летнего турецкого защитника.

Клуб из Бирмингема объявил о трансфере Ясина Озджана из «Касымпаши». Игрок подписал контракт до 2029 года и останется в турецкой команде до конца этого сезона. 

По информации Фабрицио Романо, сделка обошлась англичанам в 8 миллионов евро с учетом бонусов. 

Озджан провел 81 матч за «Касымпашу» во всех турнирах, на его счету также 12 игр в составе сборной Турции U21. Статистику футболиста можно найти здесь

Фото: https://www.avfc.co.uk/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
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