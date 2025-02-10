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Вратарь «Ротора» Чагров: «Я бы расширил РПЛ на пару команд. Страна большая, футбол выровнялся – несколько клубов ФНЛ подходят и по спортивному принципу, и по инфраструктуре»

Вратарь «Ротора» Никита Чагров высказался о возможных изменениях формата РПЛ.

– В РПЛ есть недовольство, что сразу 4 команды из 16 в обмене с Первой лигой. Как вы считаете, нынешняя система справедлива?

– Я бы начал с того, что расширил РПЛ на пару команд.

– Почему? Это непопулярное мнение.

– Я считаю, что у нас достаточно команд, которые могли бы спокойно выступать в РПЛ не только по спортивному принципу, но и по инфраструктуре. Как например, наш «Ротор». Также еще есть несколько команд в ФНЛ, которые по всем критериям подошли бы РПЛ. Думаю, что спокойно в такой большой стране можно было бы расширить Премьер-Лигу.

Что касается нынешней системы обмена, то я считаю, что это адекватная ситуация. У нас только две команды напрямую выходят, а еще две получают возможность сыграть стыки с командами из РПЛ. Если мы берем, что РПЛ выше уровнем, то в двух матчах ее представители должны показывать свой уровень. Это не одна игра, где может все случиться. Считаю, что это справедливый расклад.

– Вам могут возразить, что у нас не хватит столько игроков для команд РПЛ?

– Мое мнение, что за последние годы футбол сильно выровнялся. У меня лично ощущение, что больше СМИ вносят про разный уровень. На самом деле, разница минимальная, – сказал вратарь «Ротора» Никита Чагров.

«Уехал из Исландии из-за медицины – сложно с лекарствами, недостаток квалифицированных врачей. В России сразу поставили диагноз и сказали, что делать». Вратарь «Ротора» Чагров о странах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Чагров
logoПервая лига
logoРотор
logoпремьер-лига Россия
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
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