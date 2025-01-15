«Пари НН» продал Глейзера в «Кайрат». Израильский хавбек провел 15 матчей за клуб
Дан Глейзер перешел из «Пари НН» в «Кайрат».
О трансфере сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Израильский полузащитник выступал за «Пари НН» с лета 2024 года.
Всего он провел 15 матчей, отметившись одной голевой передачей. С подробной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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