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«Пари НН» продал Глейзера в «Кайрат». Израильский хавбек провел 15 матчей за клуб

Дан Глейзер перешел из «Пари НН» в «Кайрат».

О трансфере сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Израильский полузащитник выступал за «Пари НН» с лета 2024 года.

Всего он провел 15 матчей, отметившись одной голевой передачей. С подробной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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