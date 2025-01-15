«Пари НН» продал Глейзера в «Кайрат». Израильский хавбек провел 15 матчей за клуб

Дан Глейзер перешел из «Пари НН» в «Кайрат».

О трансфере сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Израильский полузащитник выступал за «Пари НН» с лета 2024 года.

Всего он провел 15 матчей, отметившись одной голевой передачей. С подробной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь .