«Челси» подпишет 16-летнего форварда «Кайрата» Сатпаева за 2,4+1,9 млн евро. Контракт вступит в силу в 2026-м (Иван Карпов)
«Челси» купит 16-летнего казахстанца за рекордную сумму.
Как утверждает Иван Карпов, «синие» заплатят 2,4+1,9 млн евро (2+1,6 млн фунтов) за нападающего «Кайрата» Дастан Сатпаева.
5-летний контракт вступит в силу в августе 2026 года, когда игроку исполнится 18 лет. До этого момента футболист может быть отдан в аренду.
Это рекордный трансфер для лиги Казахстана. По данным Transfermarkt, ранее самым дорогой продажей из местного чемпионата был трансфер Патрика Твумаси из «Астаны» в «Алавес» за 3 млн евро.
Сатпаев выступает за юношескую сборную Казахстана.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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