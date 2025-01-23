«Челси» подпишет 16-летнего форварда «Кайрата» Сатпаева за 2,4+1,9 млн евро. Контракт вступит в силу в 2026-м (Иван Карпов)

«Челси» купит 16-летнего казахстанца за рекордную сумму.

Как утверждает Иван Карпов, «синие» заплатят 2,4+1,9 млн евро (2+1,6 млн фунтов) за нападающего «Кайрата » Дастан Сатпаева.

5-летний контракт вступит в силу в августе 2026 года, когда игроку исполнится 18 лет. До этого момента футболист может быть отдан в аренду.

Это рекордный трансфер для лиги Казахстана. По данным Transfermarkt, ранее самым дорогой продажей из местного чемпионата был трансфер Патрика Твумаси из «Астаны» в «Алавес» за 3 млн евро.

Сатпаев выступает за юношескую сборную Казахстана.