Судья Рохас случайно ударил локтем и уронил Субименди в матче с «Эспаньолом». Хавбек «Сосьедада» Барренечеа в шутку показал арбитру воображаемую карточку, пока Мартин лежал на газоне

Судья Хавьер Альберола Рохас уронил Мартина Субименди в ходе матча Ла Лиги.

Вчера «Реал Сосьедад» дома обыграл «Эспаньол» (1:0) в 23-м туре чемпионата Испании.

Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас добавил к основному времени матча 5 минут. На 94-й минуте игры Субименди собирался войти в штрафную, воспользовавшись пасом Оласагасти, но в этот момент Рохас резко двинулся назад и случайно ударил локтем в лицо полузащитника.

Игроки выразили протест в связи с произошедшим, пока Субименди корчился от боли на газоне. Однако затем Хон Андер Оласагасти рассмеялся, а Барренечеа пошутил, показав судье воображаемую карточку.

В свою очередь, игроки «Эспаньола» настойчиво просили судью добавить еще времени к матчу. В конечном счете Субименди пришел в себя, а арбитр продлил компенсированное время еще на 40 секунд.

Изображение: кадр из трансляции матча