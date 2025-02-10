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  • «С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии
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«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии

Виталий Денисов заявил, что Россия могла бы побороться с Японией на Кубке Азии.

– Какое место Россия заняла бы на Кубке Азии?

– В топе, как минимум. Пободались бы с японцами, была бы непростая игра. Да и кто там сейчас? Япония, Корея...

На сегодняшний день с япошками бы точно зарубились, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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