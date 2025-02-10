«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии
Виталий Денисов заявил, что Россия могла бы побороться с Японией на Кубке Азии.
– Какое место Россия заняла бы на Кубке Азии?
– В топе, как минимум. Пободались бы с японцами, была бы непростая игра. Да и кто там сейчас? Япония, Корея...
На сегодняшний день с япошками бы точно зарубились, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов.
Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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