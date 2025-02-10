«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии

Виталий Денисов заявил, что Россия могла бы побороться с Японией на Кубке Азии.

– Какое место Россия заняла бы на Кубке Азии?

– В топе, как минимум. Пободались бы с японцами, была бы непростая игра. Да и кто там сейчас? Япония, Корея...

На сегодняшний день с япошками бы точно зарубились, – сказал бывший игрок «Локомотива » и сборной Узбекистана Виталий Денисов .

Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»