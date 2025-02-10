У Рафиньи 37 (24+13) очков в 35 матчах за «Барсу» в этом сезоне. В топ-5 только у Салаха больше – 44
На счету Рафиньи 37 результативных баллов в текущем сезоне.
Вингер «Барселоны» отличился в матче с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги (3:1, второй тайм).
В нынешнем сезоне бразилец забил уже 24 гола и отдал 13 ассистов в 35 матчах за клуб.
Сееди топ-5 чемпионатов больше результативных баллов пока набрал лишь Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 44 (26+18).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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