У Рафиньи 37 (24+13) очков в 35 матчах за «Барсу» в этом сезоне. В топ-5 только у Салаха больше – 44

На счету Рафиньи 37 результативных баллов в текущем сезоне.

Вингер «Барселоны» отличился в матче с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги (3:1, второй тайм).

В нынешнем сезоне бразилец забил уже 24 гола и отдал 13 ассистов в 35 матчах за клуб.

Сееди топ-5 чемпионатов больше результативных баллов пока набрал лишь Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 44 (26+18).