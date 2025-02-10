  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Рафиньи 37 (24+13) очков в 35 матчах за «Барсу» в этом сезоне. В топ-5 только у Салаха больше – 44
3

У Рафиньи 37 (24+13) очков в 35 матчах за «Барсу» в этом сезоне. В топ-5 только у Салаха больше – 44

На счету Рафиньи 37 результативных баллов в текущем сезоне.

Вингер «Барселоны» отличился в матче с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги (3:1, второй тайм).

В нынешнем сезоне бразилец забил уже 24 гола и отдал 13 ассистов в 35 матчах за клуб.

Сееди топ-5 чемпионатов больше результативных баллов пока набрал лишь Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 44 (26+18).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЛа Лига
logoМохамед Салах
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoСевилья
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Севилье», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
4971 минуту назад
«Барса» разгромила «Севилью» на выезде – 4:1. Фермин вышел на замену, забил и получил красную
7651 минуту назад
Травма Васкеса – 36-я у «Реала» в сезоне. 26 из них – мышечные повреждения
15 минут назад
Гол «Севильи» в ворота «Барсы» мог быть забит из офсайда. Полуавтоматическая система могла дать сбой
2318 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», «Лацио» забил 5 голов «Монце», «Рома» победила «Венецию»
6121 минуту назад
Хавбек «Севильи» Соу упал в штрафной «Барсы» после касания от Кунде – судья не стал назначать 11-метровый. Рафинья забил в следующей атаке каталонцев
2523 минуты назадФото
Фермин после ВАР удален за подкат через 17 минут после выхода на замену в игре с «Севильей»
3129 минут назадФото
«Барселона» забила 110 голов в 36 матчах – как за весь прошлый сезон при Хави
14сегодня, 20:41
Глава «Севильи» о жалобе «Реала» на судейство: «Попытка уничтожить испанский футбол. «Барса» согласна с ним, раз не высказалась публично. Она и правда собирается подбирать крохи за «Мадридом»?»
15сегодня, 20:34
Араухо получил травму в игре с «Севильей» после подката Сауля. Защитник проводил всего 3-й матч в Ла Лиге в этом сезоне
40сегодня, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
30сегодня, 19:45Live
«Наполи» не смог обыграть «Удинезе» – 1:1. У команды Конте две ничьих подряд
1221 минуту назад
Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»
1145 минут назад
Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»
148 минут назад
«Арсенал» – лучший клуб мира в январе по версии IFFHS. «Реал» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й
354 минуты назад
Эмери о 2:1 с «Тоттенхэмом» в Кубке: «Астон Вилла» доминировала, играла уверенно и самобытно. Надеюсь, с Рэшфордом, Асенсио и Маленом мы сможем построить команду с нужной структурой»
1сегодня, 20:59
Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Сильное разочарование. И игра «Ливерпуля» тоже не особо радует, моментов почти не было»
8сегодня, 20:56
Левандовски – первый игрок после Месси в сезоне-2019/20, забивший 19+ голов в первых 22 матчах розыгрыша Ла Лиги
1сегодня, 20:55
Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА за 5 млн евро
6сегодня, 20:49
Постекоглу о вылете из Кубка Англии: «У «Тоттенхэма» не было 11 игроков основы. У любой команды возникли бы трудности, а мы справляемся с этим уже 2,5 месяца»
6сегодня, 20:33
Рекомендуем