Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»
Майлз Льюис-Скелли может дебютировать за сборную Англии в этом году.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер английской команды Томас Тухель и его штаб внимательно следят за 18-летним полузащитником «Арсенала» и его впечатляющим прогрессом под руководством Микеля Артеты.
В сборной уже идут обсуждения по поводу возможного вызова игрока в национальную команду в марте на игры отбора к ЧМ-2026 с Албанией и Латвией.
В текущем сезоне АПЛ Льюис-Скелли сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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