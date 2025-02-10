Льюиса-Скелли могут вызвать в сборную Англии в марте. Тухель впечатлен прогрессом 18-летнего хавбека «Арсенала»

Майлз Льюис-Скелли может дебютировать за сборную Англии в этом году.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер английской команды Томас Тухель и его штаб внимательно следят за 18-летним полузащитником «Арсенала» и его впечатляющим прогрессом под руководством Микеля Артеты.

В сборной уже идут обсуждения по поводу возможного вызова игрока в национальную команду в марте на игры отбора к ЧМ-2026 с Албанией и Латвией.

В текущем сезоне АПЛ Льюис-Скелли сыграл 10 матчей и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.