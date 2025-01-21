Жота и Гомес пропустят несколько недель из-за травм. Слот заявил, что португалец может вернуться в состав «Ливерпуля» чуть раньше
Диогу Жота и Джо Гомес пропустят несколько недель из-за травм.
Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Жота получил повреждение в матче против «Ноттингема» (1:1) 14 января. Гомес не играет с 29 декабря.
«Возможно, Жота [вернется] немного раньше, чем Джо. Ожидается, что оба они вернутся к нам через несколько недель.
Но я уже много раз говорил, что заключительный этап реабилитации – самый сложный, и иногда к восстановлению [может] добавиться несколько дней, а иногда и нет.
Очевидно, что мы ожидаем их возвращения в ближайшие недели», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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