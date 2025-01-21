Жота и Гомес пропустят несколько недель из-за травм. Слот заявил, что португалец может вернуться в состав «Ливерпуля» чуть раньше

Диогу Жота и Джо Гомес пропустят несколько недель из-за травм.

Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Жота получил повреждение в матче против «Ноттингема» (1:1) 14 января. Гомес не играет с 29 декабря.

«Возможно, Жота [вернется] немного раньше, чем Джо. Ожидается, что оба они вернутся к нам через несколько недель.

Но я уже много раз говорил, что заключительный этап реабилитации – самый сложный, и иногда к восстановлению [может] добавиться несколько дней, а иногда и нет.

Очевидно, что мы ожидаем их возвращения в ближайшие недели», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.