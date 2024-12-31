Гомес пропустит несколько недель из-за травмы. Защитник «Ливерпуля» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Вест Хэмом»

Джо Гомес пропустит несколько недель из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .

Гомес получил повреждение в 1-м тайме матча с «Вест Хэмом» (5:0) в воскресенье. Защитника заменили на 37-й минуте игры.

«Вы видели, что Джо Гомес травмировался. Если игрок говорит, что хочет закончить игру, его необходимо заменить.

Мы все понимаем, что он повредил заднюю поверхность бедра, и должно пройти некоторое время, прежде чем он восстановится.

Я не знаю сколько, но он будет отсутствовать довольно долго. Такие ситуации могут происходить в течение сезона», – сказал Слот после матча.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» в рамках 20-го тура АПЛ . Игра пройдет в воскресенье, 5 января.